Депутата из Литвы исключили из Европарламента за гомофобию

Либеральная фракция Европейского парламента «Обновить Европу» (Renew Europe) исключила из своих рядов литовского депутата Виктора Успасских. Он в социальных сетях написал гомофобный пост.

Дачиан Чолош, президент Renew Europe отметил, что в семье Renew Europe нет места гомофобии.

«Как политическая семья, мы глубоко привержены защите и расширению прав ЛГБТИ+ людей. Комментарии господина Успасских несовместимы с теми ценностями, которыми мы дорожим, и ставят его вне нашей семьи», — сказал Чолош при исключении литовского депутата.

Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.

Ранее Виктор Успасских в социальных сетях написал, что в Европе на сегодняшний день опасно быть представителем естественной ориентации. Он отметил, что «извращенцы» не виноваты, что имеют «какое-то такое влечение» и ощущают себя женщиной в одежде мужчины, и большинство не рекламирует себя. При этом он отказывается относиться терпимо к тем, кто выходит на улицы, крича о своей уникальности.

После того как Виктору вынесли предупреждение, он сообщил, что очень даже уважает сексуальные предпочтения своих ЛГБТ-сограждан, а оскорбительные формулировки направлены лишь в адрес его политических оппонентов.