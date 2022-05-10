Украина объявила в международный розыск бывшего депутата Илью Киву

Бывшему депутату Верховной рады Украины Илье Киве грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене. Государственное бюро расследований объявило бывшего нардепа в международный розыск. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В заявлении говорится, что уголовное дело завели после высказывания Кивы в в ток-шоу одного из российских телеканалов. Бывший депутат призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти Украины, физическому устранению президента и других высокопоставленных лиц.

Государственное бюро расследований Украины обвинило Киву в измене, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти, распространении коммунистической символики и прочем. Обвинительное заключение передали в суд.

Как напомнил RT, первой о подозрении в государственной измене бывшего депутата Рады Ильи Кивы заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что после объявления в международный розыск его ждут арест, экстрадиция и суд.