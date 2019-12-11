Депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам тюрьмы на Украине

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил депутата Государственной думы России, экс-депутата Крыма Светлану Савченко к 14 годам заключения. Ее обвинили в госизмене.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «прокуратуру Автономной Республики Крым», надзорная организация смогла «доказать вину» Савченко в суде. По данным ведомства, Савченко участвовала в заседаниях крымского парламента, где принимали постановления «О независимости Крыма» и «О правоприемстве Республики Крым». Она также голосовала за Конституцию Крыма, согласно которой полуостров стал частью России.

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Савченко рассказала агентству, что не собирается обжаловать этот приговор. «Ни к праву, ни к здравому смыслу это решение не имеет никакого отношения. Что там можно обжаловать?» — заявила Савченко. Она подчеркнула, что гордится своим участием в решениях, которые «освободили Крым от угрозы войны и вернули крымчан на родину».

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина и ряд западных стран результаты голосования не признают.