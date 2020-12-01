Депутата Европарламента и дипломатов нашли на запрещенной секс-вечеринке в Брюсселе

По данным местной прокуратуры, на вечеринку пришли 25 человек. Мероприятие состоялось в минувшую пятницу. Однако в Бельгии до сир пор действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Они распространяются на бары, кафе, рестораны и парки развлечений. А ночью и вовсе любые массовые мероприятия запрещены.

Как пишет издание, депутат Европарламента пытался скрыться, когда увидел полицейских. Но его успели задержать и допросить. В результате всех участников вечеринки оштрафовали за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Тем не менее газета не раскрывает личности правонарушителей.

В середине ноября во Франции полицейские разогнали вечеринку на 300 человек. Она прошла в департаменте Валь-де-Марн во время карантина. Организаторы превратили павильон дома в ночной клуб. Посетители не соблюдали дистанцию и какие-либо меры безопасности.