Депутата Бундестага бросило в дрожь во время речи с трибуны
Депутат Бундестага Маттиас Хауэр уже завершал свою речь, когда его бросило в дрожь, кожа побледнела и нарушилось дыхание, сообщил сайт Life.ru со ссылкой на Focus Online.
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Коллеги сразу же подхватили 41-летнего депутата и передали дежурным медикам. После Хауэру сообщили, что опасности для его жизни нет. Его состояние оценили как стабильное.
Отмечается, что Хауэр представляет Христианско-демократический союз Германии и, соответственно, является соратником Ангелы Меркель. О приступах канцлера Германии сообщалось уже не раз, однако Меркель отрицает серьезные проблемы со здоровьем.