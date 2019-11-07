Депутата Бундестага бросило в дрожь во время речи с трибуны

Ради дрожащей Меркель изменили протокол международного мероприятия Подробнее

Коллеги сразу же подхватили 41-летнего депутата и передали дежурным медикам. После Хауэру сообщили, что опасности для его жизни нет. Его состояние оценили как стабильное.

Отмечается, что Хауэр представляет Христианско-демократический союз Германии и, соответственно, является соратником Ангелы Меркель. О приступах канцлера Германии сообщалось уже не раз, однако Меркель отрицает серьезные проблемы со здоровьем.