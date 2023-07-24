Мир 24 июля 2023, 15:16 Депутат Журавлев предположил, что Запад начнет поставлять Украине ядерные боеголовки после поставки F-16

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что поставки Украине истребителей F-16 займут несколько месяцев, заявив, что это — не более, чем «отвлекающий маневр».

По его словам, российские комплексы С-300 могут поражать залпом сразу 36 воздушных целей. В связи с этим, можно легко подсчитать, сколько раз им нужно будет выстрелить, чтобы сбить все F-16.

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Журавлев добавил, что после поставки Украине истребителей F-16 Запад может начать поставлять ВСУ ядерные боеголовки.