Депутат Земцов: необходимо возбудить уголовное дело об осквернении могилы советских солдат в Польше

Земцов обратил внимание на то, что в Уголовный кодекс добавили статью для защиты исторических памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне. В Следственном комитете также возбудили уголовное дело из-за сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

По мнению депутата, польские власти разрушили мемориал в городе Тшчанка. Там же произвели промышленное бурение могилы на месте, где захоронены 56 солдат и офицеров Красной армии.

«С учетом представленных материалов, заявления родственников, а также факта нарушения межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Польша „о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий“, считаю возможным возбуждение по данному инциденту уголовного дела по вышеперечисленным статьям УК РФ», — заметил Земцов в обращении.