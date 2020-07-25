Депутат Земцов: Эрдоган останется без статуса султана после кощунства над собором Айя-София

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получит статус султана после «кощунства» с собором Святой Софии. Так считает депутат Госдумы, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

Своим мнением он поделился в эфире медиацентра «Патриот».

Руководство Турции явно понимает, что совершает «кощунственный акт» по отношению к христианам, для которых византийский храм Святой Софии — святыня. Русские люди никогда не смирятся с присвоением ему статуса мечети.

«Мы храним в своем сердце свои святыни, какими являются храмы в Киеве и Константинополе. И константинопольская София никогда не станет для нас мечетью, мы всегда будем относиться к ней как временной оккупированной недружественной стороной», — заявил Земцов.

По его мнению, правительство Турции таким образом стремится решить свои сиюминутные внутренние задачи. Однако при этом власти ведут недальновидную политику, которая может привести к осложнениям для страны в будущем. В частности, в дальнейшем могут ухудшиться отношения с Россией.

«Конечно, это ухудшает отношения между государствами. Доверия это не добавляет, скажем так. Теперь его долго придется восстанавливать», — сказал Земцов.

Из-за своих поступков Эрдогану никогда не стать султаном, считает депутат. Президенту Турции не хватает такта, ума и политического чутья не «ставить ногу на грудь». Обстановка вокруг него продолжает ухудшаться. По мнению Земцова, невозможно воевать со всеми и демонстрировать неоосманский взгляд на мир. Поэтому он посоветовал Эрдогану выучить историю и осознать, что такие поступки вернутся ответными действиями со стороны России.

При этом действия властей Турции не скажутся на отношениях между православными и мусульманами внутри РФ, считает депутат.

Десятого июля Эрдоган подписал указ, которым присвоил собору Святой Софии статус мечети. Этим распоряжением он отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому весь комплекс собора становился музеем. Первый намаз совершили в мечети 24 июля.