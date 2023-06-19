Мир 19 июня 2023, 19:25 Депутат Завальный заявил, что сотрудничество России и Бразилии будет укрепляться

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Бразилия закупила больше всего дизельного топлива у России, несмотря на близость США. И это свидетельствует о том, что страна хочет полной независимости своего соседа. Об этом РИА ФАН рассказал глава комитета Государственной думы РФ по энергетике Павел Завальный.

По его словам, Россия продолжает укреплять сотрудничество не только с Бразилией, но и с Кубой. И у этих отношений хорошие перспективы.

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Мы уже сотрудничаем не только с Бразилией, но и с Кубой, активно сотрудничаем в части добычи переработки и в части поставок, поэтому ответ — сотрудничество будет только развиваться, особенно в рамках стран БРИКС и не только их», — заявил Павел Завальный.

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