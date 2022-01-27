Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с RT прокомментировал заявление Госдепа о том, что США не допустят запуска «Северного потока — 2» в случае развития конфликта России и Украины. Он назвал эти угрозы «запугиванием».

Затулин отметил, что газопровод важен в первую очередь Европе, а США угрозами санкций стараются просто «запугать» Россию.

«Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договорённостей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР», — добавил депутат.