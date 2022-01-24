Депутат Затулин высказался об отставке президента Армении Саркисяна

Отставка президента Армении Армена Саркисяна говорит о том, что политическая ситуация в стране «меняется к худшему». Об этом NEWS.ru сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Саркисян подал в отставку, поскольку пытался влиять на внешнюю политику страны, не имея для этого реальных возможностей, так как Армения — парламентская республика, считает депутат.

«Страну будоражат политические кризисы, и хотя, казалось бы, вся полнота власти у команды [премьер-министра] Пашиняна, но назвать ситуацию стабильной, умиротворенной, никоим образом нельзя. И, конечно, несмотря на то что российско-армянские отношения развиваются и к ним нет вопросов, касающихся формальных вещей, внутренняя ситуация меняется к худшему», — сказал Затулин.