Депутат Затулин: в закрытии границы с Белоруссией нет враждебности

«Я не думаю, что есть что-то враждебное или оскорбительное с нашей стороны в случае закрытия границ с кем бы то ни было. Напомню, что мы с первых дней распространения этого заболевания закрыли границы с Китаем, хотя наши отношения с Китаем развиваются очень успешно», — пояснил депутат.

Затулин обратил внимание на то, Белоруссия своевременно не закрыла границы Украиной и другими странами. Он также напомнил о вспышке коронавируса в них.

По мнению первого заместителя председателя, «ущерб союзному государству наносит нерешительность и нежелание идти по пути интеграции».

«Что касается коронавируса, то он последний в перечне тех, кто вредит союзному государству, на мой взгляд», — заявил Затулин.

Он добавил, что режим продовольственных поставок останется прежним.