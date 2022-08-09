Депутат Затулин осудил предложение запретить выдавать туристические европейские визы россиянам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу. Это предложение в разговоре с RT прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что премьеру Эстонии легко рассуждать. Эстония не самая посещаемая нашими туристами страна… А что касается того, что Эстония, или Латвия, или Литва, или, на худой конец, Польша диктуют всей остальной Европе, что можно, а что нельзя, — это просто свидетельство декаданса жизни Европы», — сказал депутат.

По его словам, Эстония и другие вышеперечисленные страны с помощью таких заявлений пытаются заслужить одобрение западных союзников.