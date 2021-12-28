Депутат Затулин объяснил, почему в Белоруссии не сменится власть после принятия новой конституции

После принятия поправок к конституции в Белоруссии Александр Лукашенко сможет править еще как минимум два срока. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Проект новой конституции был опубликован накануне. Если поправки примут, президенту страны запретят избираться на третий срок. Однако сроки Лукашенко после принятия конституции обнулятся.

«Он в соответствии с этой конституцией еще сможет дважды, как минимум, переизбираться на этот пост. С формальной точки зрения, он будет иметь такое право, потому что принятие конституции является точкой отсчета для исчисления президентских сроков. Какой-либо гарантии того, что это одновременно будет поводом к смене лиц во главе Белоруссии, на самом деле, не содержится», — сказал Затулин.