Депутат заявил, что спецслужбы США причастны к беспорядкам в Белоруссии

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что спецслужбы США причастны к беспорядкам, которые начали происходить после выборов президента Белоруссии.

По его словам, целью Штатов является превращение дружественного к России государства в ее врага, пишет РИА ФАН.

«Беспорядки в Белоруссии выгодны тем, кто в 2014 году организовал Майдан на Украине. Задача США — создать вокруг России кольцо из недружественных стран, чтобы ограничить влияние России на территории постсоветских стран», — пояснил политик.

Он считает, что следы белорусских протестов ведут в Польшу, Чехию и на Украину. Водолацкий уточнил, что именно их спецслужбы «засветились» при организации беспорядков. Как заметил эксперт, за последние пять лет штат восточного сектора ЦРУ вырос в 25 раз. В настоящий момент большое число специалистов изучают славянские языки и культуру.

В заключение специалист сказал, что нашей стране нужно расширить финансирование на изучение русского языка и общей истории. Также он отметил важность увеличения квоты на бесплатное обучение молодежи стран СНГ в российских вузах.