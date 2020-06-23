Депутат: «Высказывания украинских политиков с трезвым взглядом на жизнь появляются все чаще»

По его словам, «высказывания украинских политиков с трезвым взглядом на жизнь появляются все чаще — даже среди тех, кто в 2014 году Россию всячески проклинал» и «адекватным людям очевидно, что Украина за последние годы попала на обочину истории, на обочину развития цивилизации».

«Там сидят и ждут, кто на них обратит внимание. Я могу только сожалеть о том, что происходит на Украине, пожалеть наших соотечественников, которые там находятся в тяжелейших условиях тоталитарного режима и пропаганды», — считает Колесниченко.

Он добавил, что «те, кто сегодня управляет Украиной, в безысходности могут натворить любых бед, как для украинского народа, так и для ухудшения отношений между Украиной и Россией».

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказал свое отношение к возможной войне с Россией. «Война это не выход, тем более с Россией: никогда мы ее не победим», — уверен он.