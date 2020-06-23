    23 июня 2020, 13:19

    Депутат: «Высказывания украинских политиков с трезвым взглядом на жизнь появляются все чаще»

    Дарья Морозова

    Все больше адекватных политиков появляется на Украине. Так считает председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По его словам, «высказывания украинских политиков с трезвым взглядом на жизнь появляются все чаще — даже среди тех, кто в 2014 году Россию всячески проклинал» и «адекватным людям очевидно, что Украина за последние годы попала на обочину истории, на обочину развития цивилизации».

    «Там сидят и ждут, кто на них обратит внимание. Я могу только сожалеть о том, что происходит на Украине, пожалеть наших соотечественников, которые там находятся в тяжелейших условиях тоталитарного режима и пропаганды», — считает Колесниченко.

    Он добавил, что «те, кто сегодня управляет Украиной, в безысходности могут натворить любых бед, как для украинского народа, так и для ухудшения отношений между Украиной и Россией».

    Ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказал свое отношение к возможной войне с Россией. «Война это не выход, тем более с Россией: никогда мы ее не победим», — уверен он.