Депутат Выборный заявил, что Германия должна просить у США разблокировки транзита в Россию

Германия обратилась к Литве с просьбой разрешить транзит в Калининград. Однако по данному вопросу вести переговоры необходимо с США. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«В этой ситуации Германия должна просить США повлиять на Литву, чтобы она сняла санкции. Берлин очень хорошо понимает, что Россию нельзя долго дразнить, потому что если перейти грань дозволенного, то тогда мало не покажется», — отметил политик.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время транзит разрешат, а страны ЕС отменят свои санкции. При этом Выборный подчеркнул, что в дальнейшем доверия к иностранным партнерам будет меньше.