Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что сложившаяся на Украине ситуация стала следствием политики Запада, который поощрял неоднократные нарушения Минских соглашений властями Киева, написал Life.

При этом он отметил, что проводимая российскими военными специоперация является принуждением Киева к миру.

«Эта операция давно должна была уже произойти. Восемь лет бывая в Донбассе почти каждый месяц, я видел горе и страдания людей, которые каждый день находились под обстрелами. Отправляя ребенка в школу, они не знали, вернется ли он живой. Это очень страшно. Все говорили о том, что нужно выполнять Минские соглашения, нужно как-то договариваться, не понимая того, что Украина сегодня не самостоятельное государство», — сообщил политик.

Водолацкий заключил, что если бы не спецоперация, в ближайшее время «мы бы стали свидетелями массового уничтожения граждан Донбасса», поскольку современная Украина является «рассадником нацизма».