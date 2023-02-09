Мир 09 февраля 2023, 11:55 Депутат Водолацкий оценил заявление американского журналиста о причинах аварий на «Северных потоках»

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил причины аварий на «Северных потоках», которые ранее озвучил американский журналист Сеймур Херш. Об этом написал RT.

Депутат считает, что ЧП было выгодно американским корпорациям.

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«В Америке управляет страной не президент, а те корпорации и холдинги, которые имеют свои интересы», — сказал Водолацкий.

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Ранее журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что водолазы из США заложили взрывчатку под трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а активировали ее норвежцы.

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