Депутат Водолацкий обвинил Молдавию в «провокациях» в адрес России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что правительство Молдавии ведет себя неблагодарно и недальновидно по отношению к России. Об этом сообщила НСН.

Он считает, что задержание и депортация российских граждан — это «провокация».

«Президент республики Майя Санду, взращенная на западных грантах, пришла к власти. Вся ее жизнь пропитана ненавистью к России», — сказал Водолацкий.

Также он призвал россиян не ездить в ближайшее время в Молдавию.