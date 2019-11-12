Депутат Верховной рады призвал выйти из минских соглашений

Арахамия указал, что Украину вынудили подписать бумаги с невыгодными ей условиями, когда она находилась в слабой позиции.

«Они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат», — заявил депутат.

По его словам, сейчас Украина окрепла и может диктовать собственные условия. Арахамия отметил, что альтернатива «минскому формату» должна предусматривать большее число партнеров и более сильную позицию Украины.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на призывы к выходу из минских соглашений негативно. Он заявил, что всех, кто пытается подорвать урегулирование и отречься от прежних обещаний, необходимо взять на контроль Службе безопасности Украины как потенциальных госизменников.