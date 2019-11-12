  • Депутат Верховной рады призвал выйти из минских соглашений

    12 ноября 2019, 20:11

    Ирина Нагайникова

    Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что минские соглашения не соответствуют нынешней роли Украины на мировой арене, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
    Депутат Верховной рады призвал выйти из минских соглашений

    Арахамия указал, что Украину вынудили подписать бумаги с невыгодными ей условиями, когда она находилась в слабой позиции.

    «Они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат», — заявил депутат.

    По его словам, сейчас Украина окрепла и может диктовать собственные условия. Арахамия отметил, что альтернатива «минскому формату» должна предусматривать большее число партнеров и более сильную позицию Украины.

    Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на призывы к выходу из минских соглашений негативно. Он заявил, что всех, кто пытается подорвать урегулирование и отречься от прежних обещаний, необходимо взять на контроль Службе безопасности Украины как потенциальных госизменников.