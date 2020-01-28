Депутат Рады посмеялся над заявлением Зеленского о вине России в начале Второй мировой войны

Своим мнением депутат поделился на своей страничке в социальных сетях.

«А ближе к местным выборам нужно обвинить СССР в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно все получится», — заявил Бужанский.

Напомним, накануне президент Украины сделал заявление касательно вины СССР в начале Второй мировой войны и холокосте. Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — сказал Зеленский.

Говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти Освенцим, президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.