    11 февраля 2020, 15:25

    Депутат Верховной рады прокомментировал отставку Богдана

    Анастасия Кременчугская

    Юрий Бойко, депутат Верховной рады, поделился с сайтом «Inforeactor» своим мнением об отставке Андрея Богдана. Он считает, что это закономерно.

    Накануне СМИ написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.

    Бойко заявил, что это может быть связано с тем, что на определенном этапе был эффективен тот глава администрации, сейчас же ориентируются на других.

    Депутат надеется, что ситуация на Украине стабилизируется в ближайшее время, написал RT.