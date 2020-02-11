Депутат Верховной рады прокомментировал отставку Богдана

Накануне СМИ написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.

Бойко заявил, что это может быть связано с тем, что на определенном этапе был эффективен тот глава администрации, сейчас же ориентируются на других.

Депутат надеется, что ситуация на Украине стабилизируется в ближайшее время, написал RT.