Депутат Верховной Рады пришла на заседание в «маске-авоське»
Депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пришла в парламент в сетчатой маске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Она уточнила, что таким образом протестует против «масочного идиотизма» и «ненормального карантина».
«Это не авоська, и не ажурная маска, и не сексуальный атрибут», — прокомментировала Богуцкая.
В феврале этого года народный депутат на своей странице в Facebook назвала коронавирус величайшей аферой человечества.