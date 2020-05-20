Депутат Верховной Рады пришла на заседание в «маске-авоське»

Она уточнила, что таким образом протестует против «масочного идиотизма» и «ненормального карантина».

«Это не авоська, и не ажурная маска, и не сексуальный атрибут», — прокомментировала Богуцкая.

В феврале этого года народный депутат на своей странице в Facebook назвала коронавирус величайшей аферой человечества.