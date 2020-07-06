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    06 июля 2020, 19:39

    Депутат Верховной рады назвал Зеленского «бедоносцем»

    Анастасия Кременчугская

    Борислав Береза, внефракционный депутат Верховной рады, резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Он назвал его «бедоносцем». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
    Депутат Верховной рады назвал Зеленского «бедоносцем»

    Береза обозвал Зеленского после того, как лидер страны посетил отремонтированный стадион «Южный» в Одесской области. По словам Березы, президент похвалил себя и свою команду, «рассказал, каким хорошим вышел стадион», и уехал.

    «Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и „поплыли“, а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец», — заявил депутат Верховной рады.

    Позже стало известно, что стадион «Южный» затопило за две недели до визита украинского президента. По словам Березы, это свидетельствует о том, что «качество стройки под большим вопросом».

    Пользователи решили обшутить эту тему. В соцсетях они написали, что Владимир Зеленский открывал не только стадион, но еще и бассейн. Они также заявили, что «лужа» тоже требовала открытия.