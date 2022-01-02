Депутат Верховной рады назвал идеологию Бандеры губительной для Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский выразил возмущение прошедшим вчера факельным шествием в честь 113-летия Степана Бандеры. Он назвал идеологию национализма опасной для самой Украины.

«Свободные люди не маршируют. Ни под какими знаменами не маршируют, не идут строем, не орут толпой. Идеология покойного — это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных», — заявил Бужанский в Telegram-канале. Эту идеологию он счел «пещерным» методом борьбы с «бесконечными» врагами, которых надо выдумывать, если их нет.

«„Смерть врагам“ вместо „счастья своим“ — это тупик», — счел Бужанский. По его мнению, перед украинцами возник выбор — «жить как современные люди», ничего никому не доказывая, или «переиграть давно проигранное сражение».

Ранее посольство Израиля на Украине осудило марш националистов. По словам дипломатов, случившееся «оскверняет память жертв холокоста на Украине». В посольстве потребовали тщательно расследовать имевшие место в ходе шествия проявления антисемитского характера.