Депутат Верховной рады назвал аргументы для вынесения импичмента Зеленскому

«Оппозиционная платформа — За жизнь» собирается начать процедуру импичмента главе государства. Поводом для является введение санкций по его инициативе в отношении таких каналов, как ZIK, NewsOne и «112 Украина».

«Вчера он (Зеленский — прим. ред.) собрал Совет национальной безопасности и обороны, на котором провели решение по закрытию трех оппозиционных информационных телеканалов, в противовес всем законодательным нормам наложили санкции на украинского гражданина, что не имеют право делать», — подчеркнул депутат.

По его словам, для проведения импичмента на Украине имеются все необходимые законодательные механизмы. Как считает Бойко, кроме таких мер альтернативного способа навести порядок в государстве не существует. Он добавил, что, когда в стране начнут расти проблемы с тарифами, пенсиями и экономикой, появится больше поддержки от политических сил.