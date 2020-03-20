Депутат Верховной рады: коронавирус разбудил в украинцах ненависть друг к другу

Депутат уверен, что Украине не хватает единства. По его словам, коронавирус лишь подстегнул неприятие, ненависть и различия между регионами Украины. Он полагает, что каждый мечтает жить сам по себе, а не помогать своих сородичам.

«Думаю, ситуация с вирусом разрешится, но Украина выйдет из нее раздробленной и максимально ослабленной. И когда это все наложится на экономический кризис, существовать в нынешнем виде государству будет невозможно», — заявил Голуб.