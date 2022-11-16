Мир 16 ноября 2022, 13:15 Депутат Вассерман заявил, что у Трампа на выборах президента США шансов больше, чем у любого демократа

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru заявил, что у бывшего президента США Дональда Трампа шансов на предстоящих выборах президента больше, чем у любого демократа. При этом пдепутат подчеркнул, что его может обойти республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис.

«Трамп яркий человек, этим он и привлекает, и отталкивает. У него хорошие шансы, и в США от него не устали», — добавил парламентарий.

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Вассерман считает, что если Трамп будет избран на пост президента США в 2024 году, то он постарается вернуть производства в страну из тех регионов мира, где существует дешевая рабочая сила.

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