Депутат Вассерман заявил, что Россия не заплатит Польше репарации за Вторую мировую войну | 360°

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Депутат Вассерман заявил, что Россия не заплатит Польше репарации за Вторую мировую войну

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Россия не станет выплачивать Польше репарации за Вторую Мировую войну. Такой информацией поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом сообщил NEWS.ru.

Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что страна имеет право требовать от России средства за то, что она стала участницей Второй Мировой войны. По словам Вассермана, Польша выставила подобные требования из-за того, что «традиционно считает себя жертвой».

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«Требования основаны на том, что Польша традиционно считает себя жертвой, делает вид, что на нее нападают совершенно безосновательно и, главное, что все нападавшие должны ей платить по гроб жизни. Риторика Варшавы опирается на то, что полученные [от Германии] репарации по итогам Второй мировой войны недостаточны», — отметил политик.

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