Депутат Вассерман высказался по поводу отказа Байдена от встречи с Путиным | 360°

26 октября 2022, 15:39
Депутат Вассерман высказался по поводу отказа Байдена от встречи с Путиным
Депутат Вассерман: США пытаются создать иллюзию полного господства над миром
Президент США Джо Байден отказывается проводить переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, тем самым создавая иллюзию господства Америки над всем миром. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден не собирается проводить переговоры с Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G20.
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«Самоизоляторы, по сути, изолируют самих себя, а не нас. Но для них эта иллюзия очень важна. Прежде всего, пока она поддерживается, у них есть шансы втянуть кого-нибудь еще», — сказал политик.
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Владимир Путин
Джо Байден
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