Мир 22 декабря 2023, 07:06 Депутат в Германии проговорился о «сырьевой» причине поддержки Украины Депутат бундестага Кизеветтер: ЕС помог Украине из-за запасов лития в Донбассе Unsplash

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В Донбассе находятся крупные залежи лития, который необходим странам Европы для энергетического перехода. Именно по этой причине они поддержали Украину в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер телеканалу Tagesschau.

«Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области», — объяснил он.

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Литий, по словам депутата, используют для производства электродвигателей. Европа, сказал он, нуждается в собственных месторождениях. Родерих Кизеветтер заявил, что контроль России над Донбассом поставит Германию в невыгодное положение. Он сказал, что по этой причине возможный компромисс по Украине включит отказ от этих территорий.

Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко заявлял, что Донецкая и Луганская народные республики благодаря природным ископаемым могли бы стать центром экономического благополучия страны. Там работали металлургические, машиностроительные, нефтехимические и горнодобывающие предприятия.