Мир 17 января 2023, 09:56 Депутат в Армении заявил, что военное присутствие России в стране не продлится вечно Депутат Арсенян: присутствие России в Армении не вечно РИА «Новости»

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Депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян высказал мнение, что военное присутствие России в стране не вечно. Об этом он заявил интервью онлайн-ресурсу Armenia.news.

«Российское военное присутствие в Армении — результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности. <…> Российское военное присутствие не вечно в Армении», — сказал он.

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По его словам, армянские власти намерены наладить отношения с соседними государствами, создать платформы для дальнейшего развития и укрепления связей. Арсенян подчеркнул, что все эти тезисы являются программой «нашей политической команды». Депутат считает, что российское военное присутствие в качестве гарантии безопасности станет неважным в какой-то момент.

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«Это вопрос времени, и время это приближается параллельно с развитием армянской политической мысли», — заключил он.

Арсенян отметил, что власти Армении в 1990-х расценивали российское военное присутствие в стране как спасательный круг. Речь шла об экзистенциальной угрозе с турецкой стороны.