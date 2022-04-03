Депутат увидел в желании Польши получить ядерное оружие дележку Украины

Предложение Польши к США разместить на своей территории ядерное оружие свидетельствует о желании Варшавы получить свою долю украинской территории. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат отметил, что заявление польского вице-премьера Качиньского появилось в тот момент, когда все говорят о деэскалации конфликта.

«Они почему-то считают, что приближается такое время, когда будут делить территорию Украины. А претензии Польши к территории Украины, к какой части, понятны — западная часть», — заявил Шхагошев.

Политик особенно отметил, что представитель польского правительства в своем заявлении ни разу не упомянул Украину, прикрывая желание расширить территорию своей страны. По мнению депутата, подобные заявления можно рассматривать исключительно как «глобальную провокацию».

Заявление о размещении в Польше американского ядерного оружия вице-премьер страны Качиньский сделал в интервью немецкому изданию Welt. Он пояснил, что такой шаг усилит сдерживание России. Представитель правительства подчеркнул, что договоренностей с Вашингтоном о поставке оружия у него нет.