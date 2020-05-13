Депутат увидел угрозу масштабного наступления Украины на Донбассе

По его словам, «на самом деле уже было достаточно всяких сигналов и намеков на то, что если мирное урегулирование не пойдет по нашему варианту, то Украина до конца года предпримет некий акт».

«Закупка крупных партий вооружений укладывается в эти угрозы», — заключил Затулин.