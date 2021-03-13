Депутат устроил перепалку с охранником во время речи Зеленского

Охранник не хотел пускать депутата Юрия Камельчука на выступление президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего между ними произошла перепалка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Казус произошел на съезде партии «Слуга народа». Издание разместило в Telegram-канале видео, на котором показано, как несколько человек в масках отказываются пропускать депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Депутат показал охраннику свое удостоверение, но этого оказалось недостаточно.

Парламентарий вступил в перепалку с охранником, который представился ему как «гражданин Украины». Когда Камельчук спросил его, что он делает в зале, тот ответил, что «гуляет». Конфликт разгорелся во время выступления президента Украины.

Зеленский ранее объявил войну «олигархическому классу», призвав не путать это понятие с «большим бизнесом».

Бывший украинский премьер Николай Азаров ранее сообщил, что настоящими хозяевами Украины являются Соединенные Штаты. Об этом рассказало ИА Nation News.