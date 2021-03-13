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    13 марта 2021, 16:12

    Депутат устроил перепалку с охранником во время речи Зеленского

    Александр Блинов

    Охранник не хотел пускать депутата Юрия Камельчука на выступление президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего между ними произошла перепалка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

    Депутат устроил перепалку с охранником во время речи Зеленского

    Казус произошел на съезде партии «Слуга народа». Издание разместило в Telegram-канале видео, на котором показано, как несколько человек в масках отказываются пропускать депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Депутат показал охраннику свое удостоверение, но этого оказалось недостаточно.

    Парламентарий вступил в перепалку с охранником, который представился ему как «гражданин Украины». Когда Камельчук спросил его, что он делает в зале, тот ответил, что «гуляет». Конфликт разгорелся во время выступления президента Украины.

    Зеленский ранее объявил войну «олигархическому классу», призвав не путать это понятие с «большим бизнесом».

    Бывший украинский премьер Николай Азаров ранее сообщил, что настоящими хозяевами Украины являются Соединенные Штаты. Об этом рассказало ИА Nation News.