Депутат: усиление присутствия НАТО в Черном море повысит напряженность в отношениях с Россией

По его словам, «Киев не понимает, что ни странам НАТО, ни их хозяевам из Госдепа пока не до бредовых сценариев украинских политиков», потому что «США уходят в процесс президентских выборов, Европа не знает, как выйти из сложившегося экономического коллапса, в котором оказалась».

«Сегодня представители украинского руководства, президент страны своей риторикой постоянно занимаются русофобскими высказываниями. И призыв к странам НАТО — это следствие такой политики», — заключил Водолацкий.