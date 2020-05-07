Депутат: усиление присутствия НАТО в Черном море повысит напряженность в отношениях с Россией
Призыв Украины усилить присутствие НАТО в Черном море невыгоден альянсу, потому что это лишь испортит отношения с Россией. Так считает первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «Киев не понимает, что ни странам НАТО, ни их хозяевам из Госдепа пока не до бредовых сценариев украинских политиков», потому что «США уходят в процесс президентских выборов, Европа не знает, как выйти из сложившегося экономического коллапса, в котором оказалась».
«Сегодня представители украинского руководства, президент страны своей риторикой постоянно занимаются русофобскими высказываниями. И призыв к странам НАТО — это следствие такой политики», — заключил Водолацкий.