05 апреля 2024, 02:49
Депутат уличил поляков в объединении с фашистами для нацистских миссий
Депутат ГД Говырин: поляки объединяются с фашистами ради нацистских миссий
Поляки снова объединяются с фашистами ради нацистских миссий, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин. Так он прокомментировал сообщение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о создании совместной со странами НАТО миссии на Украине.
«Удивительно, что поляки, у которых на территории находится Освенцим, где изначально массово уничтожали именно поляков, вновь объединяются с фашистами, вновь верят обещаниям, создают какие-то совместные нацистские миссии», — заявил Говырин.
Реклама
Независимость польскому народу принесла советская армия, напомнил депутат и добавил, что Польшу в 1939 году поработили те, кому она сейчас «прислуживает».
Ранее Сикорский сообщил, что страны НАТО решили создать совместную невоенную миссию на Украине. Речь не идет о вступлении в конфликт, подчеркнул польский министр. Благодаря этой миссии солдаты ВСУ смогут активнее проходить обучение в Польше.
Депутаты
НАТО
Украина
Польша
Реклама
Реклама