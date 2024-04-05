Мир 05 апреля 2024, 02:49 Депутат уличил поляков в объединении с фашистами для нацистских миссий Депутат ГД Говырин: поляки объединяются с фашистами ради нацистских миссий РИА «Новости»

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Поляки снова объединяются с фашистами ради нацистских миссий, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин. Так он прокомментировал сообщение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о создании совместной со странами НАТО миссии на Украине.

«Удивительно, что поляки, у которых на территории находится Освенцим, где изначально массово уничтожали именно поляков, вновь объединяются с фашистами, вновь верят обещаниям, создают какие-то совместные нацистские миссии», — заявил Говырин.

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Независимость польскому народу принесла советская армия, напомнил депутат и добавил, что Польшу в 1939 году поработили те, кому она сейчас «прислуживает».

Ранее Сикорский сообщил, что страны НАТО решили создать совместную невоенную миссию на Украине. Речь не идет о вступлении в конфликт, подчеркнул польский министр. Благодаря этой миссии солдаты ВСУ смогут активнее проходить обучение в Польше.