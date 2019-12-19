Депутат: Украина потеряет 2% ВВП из-за потери транзита газа

Если контракт на транзит российского газа не будет продлен, экономика Украины понесет определенные потери. В Раде их размер оценили в 2% от ВВП. В год Киев недосчитается порядка 2,5 миллиарда долларов.

Конкретную сумму озвучил в прямом эфире телеканала «Россия 1» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин. Запись передачи опубликована на YouTube.

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Украинский парламентарий заметил, что с 2014 года через страну транзитом прошло 474 миллиарда кубометров газа. Прибыль от этого составила 14 миллиардов долларов. Левочкин обратил внимание на тот факт, что Киев не может позволить себе лишиться подобного источника дохода.

Расчетный размер экономики Украины депутат оценил в 154 миллиарда долларов. При таких значениях потенциальные потери и составляют порядка 2% ВВП.

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«Непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс. Мы надеемся, что президент Зеленский и его правительство могут применить все необходимые усилия для того, чтобы контракт был продлен», — подчеркнул парламентарий.

Договор о транзите российского газа через территорию Украины завершит свое действие в конце 2019 года. Заключение нового соглашения обсуждается на уровне двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, а также на встречах в формате Россия — Украина — Еврокомиссия.

В России считают, что новый контракт будет подписан, только если стороны взаимно откажутся от претензий в международном арбитраже. Судебные разбирательства должны прекратиться. Подобные условия, полагают на Украине, неприемлемы. Всего, как подсчитал «Нафтогаз», «Газпром» должен ему 22 миллиарда долларов.