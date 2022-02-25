Депутат Туров прокомментировал новые санкции Великобритании против РФ

Санкции Великобритании против России «носят чисто русофобский характер», считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. Об этом он рассказал RT.

Действия Великобритании он назвал «гибридной войной».

«К сожалению, мы наблюдаем продолжение гибридной войны по отношению к России и ее союзникам, которая происходит уже на протяжении десяти лет. Мы видим, что страны объединенного Запада пытаются давить на Россию», — считает Туров.