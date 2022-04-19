Депутат Цунаева осудила отмечание годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен без России

Мероприятия в годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии пройдут без участия России. В разговоре с «Ридусом» это прокомментировала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Елена Цунаева.

По мнению Цунаевой, решение не приглашать Россию говорит о попытке вымарать ее роль из истории Второй мировой войны.

«Отмена России в разных областях — это модное сегодня явление, с которым мы уже сталкивались неоднократно. Опросы в Европе и Америке показывают, что современная молодежь абсолютно не знает о роли Советского Союза и Красной армии в победе над нацизмом. Это поступательная работа по вымарыванию из истории победителя — нашей страны», — считает депутат.