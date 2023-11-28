Мир 28 ноября 2023, 15:26 Депутат Толстой: уникальный опыт России будет востребован в грядущем многополярном мире

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия имеет уникальный опыт, который будет востребован в грядущем многополярном мире. Об этом сообщил «Царьград».

По мнению депутата, проблемы РФ в международных отношениях не будут решены до ее победы в специальной военной операции.

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«Но подходы и в том числе ценности, которые мы готовы транслировать на внешний мир, как мне кажется, очень важны. Потому что Россия обладает уникальным опытом и многонационального согласия, и уважения к культурам, к истории, к традициям стран, других цивилизаций», — высказался парламентарий.

Соответствующую речь Толстой озвучил во время международной секции XXV Всемирного русского народного собора.