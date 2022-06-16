Депутат Сухарев предложил продавать недружественным странам больше товаров за рубли

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить список товаров, продаваемых за рубли, странам, объявленным недружественными. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что ЕС ввел шестой пакет санкций против России, продолжая отключать российские банки от международной системы SWIFT, а также вводя частичное эмбарго на поставки нефти. Кроме того, вводят санкции и другие страны — в частности, Япония вводит запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность пересмотра договоров Российской Федерации с недружественными государствами на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также ряда других востребованных товаров в части проведения операций по расчётам за указанные товары только в российских банках, подпавших под санкции, в том числе отключенных от международной межбанковской системы SWIFT, и определения рубля в качестве средства платежа с введением 100%-ной предоплаты», — говорится в обращении депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина.