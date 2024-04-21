Мир 21 апреля 2024, 05:33 Депутат сравнил США с аферистами из «МММ» Депутат Шеремет назвал США аферистами из «МММ» после решения об изъятии активов РИА «Новости»

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США после принятия решения о конфискации российских активов стали международными аферистами, действия которых сравнимы с финансовой пирамидой «МММ». Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова передало РИА «Новости».

«Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности», — заявил он.

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По словам депутата, западные страны разорвали устоявшиеся шаблоны, теперь их ждет хаос и крах, потому что они «публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ».

Он отметил, что своими действиями американская сторона разрушила все международные финансовые обязательства.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что российская сторона найдет ответ на конфискацию ее активов за счет денег американских компаний, заблокированных в государстве. По его словам, такое событие не пройдет без встречных мер.