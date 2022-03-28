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    28 марта 2022, 10:12

    Депутат сообщил об утрате Зеленским контроля над нацбатами

    Депутат Шеремет: Зеленский потерял контроль над нацбатами

    Максим Зинкин

    Президент Украины Владимир Зеленский потерял возможность контролировать националистические батальоны в составе ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

    «Они действуют исходя из своих интересов, не починяются Зеленскому и не выполняют его приказы», — заявил парламентарий.

    Шеремет также добавил, что «патриотизм» бойцов националистических батальонов основан только на долларовом эквиваленте.

    «Никакая Украина им не нужна», — заключил депутат.

    Шеремет сообщил, что нынешний киевский режим потерял возможность для сохранения государственности Украины, поэтому переговоры с ним не имеют никакого смысла.

    Ранее Зеленский попросил у НАТО военной помощи в виде танков и самолетов, которые находятся в распоряжении альянса.