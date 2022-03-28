Депутат сообщил об утрате Зеленским контроля над нацбатами

Президент Украины Владимир Зеленский потерял возможность контролировать националистические батальоны в составе ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Они действуют исходя из своих интересов, не починяются Зеленскому и не выполняют его приказы», — заявил парламентарий.

Шеремет также добавил, что «патриотизм» бойцов националистических батальонов основан только на долларовом эквиваленте.

«Никакая Украина им не нужна», — заключил депутат.

Шеремет сообщил, что нынешний киевский режим потерял возможность для сохранения государственности Украины, поэтому переговоры с ним не имеют никакого смысла.

Ранее Зеленский попросил у НАТО военной помощи в виде танков и самолетов, которые находятся в распоряжении альянса.