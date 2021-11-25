Депутат Слуцкий выразил надежду на хорошие отношения России и Германии при новом канцлере

Депутат Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от нового канцлера Германии. Об этом сообщил Daily Storm.

Он выразил надежду на то, что между странами установятся хорошие взаимоотношения.

«Именно при социал-демократах во главе германского правительства сначала у СССР, а потом и у России были наиболее хорошие отношения с ФРГ», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Слуцкий добавил, что в тексте коалиционного соглашения упоминается о том, что Германия настроена на сотрудничество с Россией.