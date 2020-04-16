Депутат Слуцкий считает, что США возобновили информационную войну против России
Америка продолжила информационную войну против России. В этом уверен председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».
По его словам, «в США, еще не дойдя до пика по COVID-19, возобновили информационную войну за гегемонию».
«Публикации о вмешательстве РФ в систему американского здравоохранения и разработке коронавируса в лаборатории Уханя бред только на первый взгляд», — считает Слуцкий.