Депутат Слуцкий считает, что США возобновили информационную войну против России

По его словам, «в США, еще не дойдя до пика по COVID-19, возобновили информационную войну за гегемонию».

«Публикации о вмешательстве РФ в систему американского здравоохранения и разработке коронавируса в лаборатории Уханя бред только на первый взгляд», — считает Слуцкий.