    16 апреля 2020, 18:54

    Депутат Слуцкий считает, что США возобновили информационную войну против России

    Дарья Морозова

    Америка продолжила информационную войну против России. В этом уверен председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    По его словам, «в США, еще не дойдя до пика по COVID-19, возобновили информационную войну за гегемонию».

    «Публикации о вмешательстве РФ в систему американского здравоохранения и разработке коронавируса в лаборатории Уханя бред только на первый взгляд», — считает Слуцкий.