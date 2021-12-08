Депутат Слуцкий прокомментировал смену власти в Германии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал смену власти в Германии. Новым канцлером ФРГ стал социал-демократ Олаф Шольц, написало Daily Storm.

По словам Слуцкого, Шольц настаивает на прямом диалоге ЕС с Россией. Однако на резкое улучшение отношений между государствами рассчитывать не стоит.

«Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки „Северного потока — 2“, судя по заявлениям нового канцлера», — пояснил депутат.