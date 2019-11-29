Депутат «Слуги народа» предложила «приглушить» свободу слова на Украине

«Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить — из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — заявила депутат во время программы «Вечер с Ириной Ромалийской». Такими словами она прокомментировала обыски в квартире волонтера Елены Беленькой (Маруси Зверобой), которая якобы угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Угрожавшая Зеленскому активистка рассказала о способе победы над Россией Подробнее

Василевская-Смаглюк заявила, что высказывания Беленькой — это реальная угроза жизни Зеленского. Кроме того, добавила депутат, в ее доме силовики нашли огнестрельное оружие.

Ранее Беленькая и депутат Рады от партии бывшего главы Украины Петра Порошенко София Федина, записали видеообращение к Зеленскому. Они заявили, что президент может погибнуть в Донбассе от «случайно разорвавшейся гранаты». После этого в дом к Беленькой с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований Украины.