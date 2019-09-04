Депутат «Слуги народа» объяснил интимную переписку на заседании Рады

По ее словам, публикуя текст сообщений, журналисты совершили вмешательство в личную жизнь. Кроме того, она заметила, что переписывалась не на самом заседании, а во время официального перерыва.

«Я не только депутат, я в первую очередь человек. Я люблю, путешествую и дышу. Ну что — теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — заявила Криворучкина, попросив ей не завидовать.

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Речь идет о сообщениях, которые опубликовало издание «СТРАНА.ua». Депутат 3 сентября была на заседании украинского парламента, где решался вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. В какой-то момент Криворучкиной пришло уведомление в Telegram от некоего «Любимого», который интересовался, где она находится.

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады», — ответила нардеп и перевернула смартфон экраном вниз.